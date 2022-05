Loredana Lecciso e Romina Power festeggiano Al Bano: le foto social

Buon compleanno Al Bano! Oggi, 20 maggio 2022, il cantante pugliese compie 79 anni e sin dalle prime ore del giorno, i social sono diventati veicolo per recapitare auguri affettuosi da parte di decine di fan. Ma tra i primi sostenitori dell'artista, amatissimo in Italia come all'estero per la voce inconfondibile e il carattere accogliente, ci sono le donne che da sempre gli sono accanto, presenti ognuna a suo modo anche oggi, l'una come compagna attuale e l'altra quale moglie per oltre vent'anni.

"Auguri Al" scrive, infatti, Loredana Lecciso, madre di due dei suoi figli, Jasmine e Al Bano Jr., a corredo della foto che su Instagram la mostra sorridente accanto al festeggiato, omaggiato con un cuore rosso e gli hashtag che rimandano all'amore e alla famiglia. E non è stata da meno Romina Power, anche lei autrice di un post che ha raccolto alcune foto di coppia che la mostrano con Al Bano ai tempi della loro storia d'amore: "Tanti auguri, Albano ! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!" è il pensiero associato alla raccolta di immagini, ricordi di un passato molto apprezzato dai tanti che si sono uniti al suo messaggio.

A Loredana e Romina si è unita anche la figlia Romina Jr. Per il suo papà, tra le storie social, un pensiero che recita: "Sono 79 teneri anni che ci delizi con la tua presenza".

Al Bano e i rapporti con Romina

La relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso prosegue in serenità da circa 22 anni, ma il matrimonio non è nei programmi. "Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio", ha spiegato di recente il cantante facendo riferimento a Romina Power: "Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è". Con la ex moglie i rapporti oggi sono buoni dopo alti e bassi dovuti a qualche incomprensione che adesso sembra decisamente superata, come gli auguiri di compleanno dimostrano.