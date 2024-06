"Al Bano sta male", ma è una fake news. Il cantante furioso risponde, il video

Al Bano non sta male e soprattutto non è morto. Il cantante di "Felicità", arrabbiatissimo, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si è scagliato contro chiunque abbia sparso la voce che non stesse bene. Al Bano si è mostrato in video proprio per scongiurare ulteriori illazioni sulla sua salute.

"Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia", ha esordito il cantante nel suo breve filmato. "Io sto bene, grazie a Dio, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande. Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo. Da Cellino San Marco un grande abbraccio e un grande carico di felicità". In moltissimi hanno commentato il video dando pienamente ragione all'81enne, qualcuno però ha anche provato a esorcizzare la cosa: "Al Bano, ti allungano la vita così".