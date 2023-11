Al Pacino, alla ex 30mila euro al mese (più un forfait da capogiro) per il mantenimento del figlio neonato

Al Pacino e la giovane fidanzata 29enne Noor Alfallah si sono lasciati dopo appena 3 mesi dalla nascita del loro figlio, Roman. Ora la decisione: l'attore 83enne dovrà corrispondere alla ex la somma di 30mila dollari al mese per il mantenimento del bambino. S rivelarlo è il New York Post, precisando che un giudice di Los Angeles ha accordato alla donna anche una somma forfettaria di 110mila dollari da ricevere immediatamente prima di continuare con i pagamenti mensili, più 13mila dollari al mese per un aiuto notturno e un deposito annuale di 15mila dollari per l'istruzione.

Noor Alfallah ha chiesto la custodia del figlio a settembre e, secondo quanto stabilito dal tribunale, avrà la custodia fisica primaria del bambino mentre insieme a Pacino condividerà quella legale. Prima di Roman l'attore ha avuto tre figli con due donne diverse: Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dal suo rapporto con l'attrice Beverly D’Angelo (i due sono stati insieme dal 1997 al 2003), e una, Julie Marie, nata nel 1989, avuta con l'insegnante di recitazione Jan Tarrant.