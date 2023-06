Al Pacino è diventato papà: il nome scelto per il figlio dell'attore 83enne e della giovane compagna

Al Pacino è diventato di nuovo papà a 83 anni. L'attore e la giovane compagna Noor Alfallah, 29 anni, sono diventati genitori di un bimbo chiamato Roman. La conferma è arrivata da fonti vicine alla coppia e anche da alcuni scatti che li hanno ripresi qualche giorno fa in auto con un seggiolino sul retro, sorridenti e rilassati dopo un periodo di tensione.

La coppia, infatti, si frequenta da poco più di un anno e stando a quanto rivelato da Tmz, Al Pacino è rimasto "scioccato e sorpreso" quando ha appreso della gravidanza di Noor Alfallah dal momento che era certo di non poter più avere i figli a causa di un problema alla tiroide. Inoltre, pare che Al Pacino e Noor Alfallah non si frequentassero più da alcuni mesi e la donna gli avrebbe rivelato di essere incinta solo all'undicesima settimana di gravidanza: "Sapeva che Al non voleva avere altri figli", ha detto un insider al tabloid. L'attore però ha voluto vederci chiaro e ha preteso da Noor il test di paternità che ha confermato che il bebè in arrivo era suo. Ora i due sono tornati insieme e si godono questi primi giorni di vita del loro Roman.

Quarto figlio per Al Pacino

Per Al Pacino Roman è il quarto figlio. Prima di lui ha avuto tre figli avuti con due donne diverse: Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dal suo rapporto con l’attrice Beverly D’Angelo (i due sono stati insieme dal 1997 al 2003), e una, Julie Marie, nata nel 1989, avuta con l'insegnante di recitazione Jan Tarrant. La precedente relazione sentimentale del divo è finita nel 2020. Era fidanzato con l'attrice Meital Dohan, che all'epoca aveva lamentato la rottura "perché la differenza d'età è pesante".