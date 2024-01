Il figlio di Alain Delon: "Tutti d'accordo nell'interrompere le cure di papà, mia sorella mente"

(Nel video Anthony Delon)

Alain Delon sta male. L'iconico attore francese, 88 anni, è affetto da un tumore che colpisce il sistema linfatico e si è ritirato nella sua casa di campagna a Douchy, nella Valle della Loira. Le sue condizioni peggiorano e tra i figli è nata una vera e propria faida. I contrasti in particolare ci sono tra Anthony, il primogenito - nato dal matrimonio di Delon con l'attrice Francine Canovas - e la secondogenita Anouchka, nata da un'altra relazione, come suo fratello Christian.

A parlarne oggi a Verissimo è stato Anthony Delon: "Papà è un po' stanco - ha detto - Non è vero che vuole farla finita, sono storie dei giornali. In Francia è uscita un'intervista in cui ha detto che era stanco di vivere, ma tutti possiamo passare questi momenti nella nostra vita, soprattutto durante la vecchiaia. Ma non significa che si voglia farla finita. Lui vive in campagna, vado a trovarlo almeno due volte a settimana". E sarebbe proprio la decisione dell'attore di restare a vivere in campagna fino alla fine dei suoi giorni a creare frizioni tra i due fratelli: "Questo conflitto familiare è triste. Io voglio rispettare la volontà di mio padre, che è quella di restare in campagna, dove ha deciso di morire e dove ha costruito una cappella per essere sotterrato, invece mia sorella vuole portarlo in Svizzera. Se vuole rimanergli vicino può venire in Francia e stare lì".

L'interruzione delle cure

Altro motivo di discordia, in questi giorni, è la decisione di interrompere le cure. Anche a questo proposito Anthoy Delon racconta la sua versione: "Ho interrotto le cure di papà, è vero, ma questo trattamento non era vitale. È un paliativo. La settimana scorsa abbiamo parlato con il medico ed eravamo tutti d'accordo nell'interrompere le cure. Io, Anouchka, mio fratello e mio padre. Lei mente a dire il contrario. Io voglio solo rispettare le volontà di mio padre, è lei che ha altro in testa". Sulla voce che sia lei la figlia prediletta dell'attore, ammette: "Sì sì, è così. Io non ho sofferto per questo. Sono molto più grande, ho fatto la mia vita. Il problema è mio fratello, che è figlio della stessa mamma. Lui ha sofferto molto per questo, perché sono cresciuti insieme e ha dovuto subire questa ingiustizia tutti i giorni". Anche sul patrimonio, destinato per il 50% alla sorella, assicura: "Non sono rimasto male, è la volontà di mio padre". Infine su Hiromi Rollin - badante di Alain Delon e da molti indicata come la compagna - che li ha denunciati, sostenendo che volevano uccidere loro padre, ha detto: "La denuncerò. Ha dichiarato che io e i miei fratelli volevamo uccidere nostro padre. Sono pazzi".