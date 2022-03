Alain Delon ha scelto l'eutanasia: le dichiarazioni del figlio Anthony

Alain Delon ha deciso che ricorrerà all'eutanasia qualora dovesse arrivare il momento. L'attore francese, 86 anni, oggi vive in Svizzera dove il "fine vita" è legale e avrebbe fatto testamento chiedendo al figlio Anthony di occuparsi della questione. "Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla" ha spiegato Delon jr in un intervista alla radio francese RTL.

Rispetto all'eutanasia Alain Delon aveva già espresso la sua volontà in passato: "Sono d’accordo, innanzitutto perché vivo in Svizzera, dove l’eutanasia è possibile, e anche perché la trovo la cosa più logica e naturale senza passare per ospedali e iniezioni" aveva detto: "Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità".

L'attore è alle prese con una faticosa riabilitazione dall'ictus che lo ha colpito due anni fa, problema di salute che si era aggiunto al dolore per la perdita della compagna Mireille Darc, avvenuta nel 2017. "Preferisco avere l’età che ho invece di avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo" aveva detto alla morte dell’attrice: "Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene".