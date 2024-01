Alain Delon oggi: dalla malattia alle liti tra i figli (e la ex compagna che li denuncia per tentato omicidio)

Le condizioni di salute di Alain Delon sono al centro delle notizie che in questi giorni aggiungono particolari sulla sua malattia, la complessa situazione famigliare, la tensione tra i figli e i rapporti tra questi e Hiromi Rollin, ultima compagna dell'icona del cinema francese definita da molti solo come una "dama di compagnia". "Voglio morire, la vita è finita" avrebbe pronunciato Delon lo scorso 20 luglio durante la visita di un medico nella sua casa di campagna a Douchy, nella Valle della Loira. Un'ispezione sanitaria, questa, avvenuta nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria avviata dai tre figli dell'attore, Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon nei confronti di Rollin che, dal canto suo, li ha denunciati per tentato omicidio del padre.

L'ictus, la malattia, le liti tra i figli

Da quando nel 2019 è stato colpito da un grave ictus, Alain Delon è molto debole fisicamente. Il recente rapporto d'inchiesta ottenuto dal quotidiano Le Parisien definisce l'attotre in "in uno stato di esaurimento fisico e psicologico con un forte rischio di suicidio". Al già compromesso quadro clinico si è aggiunto adesso anche l'ulteriore carico di una diagnosi di "linfoma a evoluzione lenta" che lo avrebbe indotto a chiedere di ricorrere all'eutanasia.

Ed è proprio lo stato di salute dell'attore il motivo delle forti tensioni tra i fratelli Delon. Anoucka vorrebbe portare il padre in Svizzera, dove lei risiede, convinta che lì otterrebbe migliori cure mediche, mentre Alain-Fabien e Anthony sono contrari e vogliono che il padre resti nella residenza di famiglia di Douchy, convinti che sarebbe lucido e capace di intendere e di volere: qualsiasi forma di messa sotto tutela sarebbe "inutile" e "vessatoria". Nella guerra del clan Delon, insomma, ognuno ritiene di voler proteggere il fragile papà. Anthony, 59 anni, e Alain-Fabien, 29, sostengono che il papà sia manipolato da Anouchka, 33 anni, accusata di volerlo riportare in Svizzera solo per evitare di sborsare troppe tasse sull'eredità. Quest'ultima accusa a sua volta i fratelli di mettere a rischio la vita del padre e assicura che in Svizzera avrebbe cure mediche più adeguate rispetto a quelle ottenute in Francia.

La denuncia di Hiromi Rollin contro i figli di Delon

Solo pochi giorni fa il quotidiano francese Le Figaro aveva rivelato che Hiromi Rollin, indicata come badante, dama di compagnia o anche compagna dell'attore, ha denunciato i tre figli di Delon di tentato omicidio nei confronti del padre. Rollin ha inviato una lettera alla procura di Montargis, che sta indagando sulle condizioni di salute del divo, nella quale chiede di "svolgere indagini urgenti" su fatti che sembrano somigliano a un "tentativo di omicidio premeditato" da parte dei figli dell'attore sul padre.