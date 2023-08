Alba Parietti, micro bikini a 62 anni: piovono critiche, lei blocca i commenti

Prima sdraiata sul bagnasciuga a farsi baciare dal sole, poi in acqua di schiena, sfoggiando un lato b invidiabile. Alba Parietti, con un micro bikini nero - in vacanza a Formentera - ha pubblicato su Instagram alcuni scatti bollenti, ma non tutti hanno gradito. A scatenarsi contro la showgirl i soliti hater, pronti ad accusarla di esibizionismo e di avere atteggiamenti poco consoni alla sua età, ma anche di aver esagerato coi ritocchi.

62 anni portati alla grande, Alba Parietti non si lascia intimidire e replica: "La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile". Nel copy (poi cancellato, insieme alle critiche ricevute) si legge(va) ancora: "È un peccato? Andrò all'inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso, dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l'amo è lanciato".

Detto fatto. In molti si sono scatenati davvero, lanciando nel giro di poche ore velenose frecciatine e durissime critiche nei confronti della showgirl, che poco dopo ha bloccato i commenti. Le foto restano, ma commentare è vietato (chissà per quanto).

Le foto pubblicate da Alba Parietti