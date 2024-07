Alba Parietti compie 63 anni: la cena per due e il regalo del compagno (e il messaggio dell'ex)

Alba Parietti oggi, 2 luglio, compie 63 anni. La conduttrice ha iniziato a festeggiare da ieri sera: ad aspettare la mezzanotte con lei c'era il compagno Fabio Adami. I due si sono conosciuti nel 2021 e non si sono più lasciati: dopo pochi mesi già convivevano. Parietti è particolarmente felice di questo nuovo traguardo e organizzerà una festa con amici e parenti, ovviamente non mancherà suo figlio, Francesco Oppini.

Per la cena tutto era stato pensato nei minimi dettagli: la torta a forma di cuore con sopra scritto "W Alba" e non poteva mancare il regalo un bellissimo mazzo di rose gialle. "Gialle come la gelosia", ha scritto Parietti in una storia Instagram. Sul suo profilo la 63enne ha condiviso un post insieme a Fabio a mezzanotte spaccata: "In tempo reale grazie a tutti voi che mi volete bene. Stasera con Fabio, domani con Francesco Oppini e poi ci sarà una grande sorpresa al JackieO di Roma. Sono 63: saranno 3 giorni di amore".

In molti le hanno fatto gli auguri commentando i suoi post e tra i molti messaggi ce n'è uno anche di Cristiano De Andrè: suo storico ex. "Auguri Albina", ha scritto aggiungendo l'emoticon del cuore e del bacio. Parietti, molto serenamente, ha risposto con "Grazie Cri". I due erano stati legati per quattro anni: dal 2010 al 2014.

La storia d'amore tra Alba e Fabio

"È famiglia per me, mi toglie tutte le paranoie, mi rassicura, mi riempie di attenzioni, mi dà sicurezza e ho capito che se un uomo ti ama te lo dimostra - ha dichiarato Parietti a Verissimo un anno fa - Noi donne dobbiamo smettere di illuderci di cose che non esistono. La mia storia per tante donne è una speranza. L’amore più sano, quello che sogni tutta la vita, l’uomo con cui pensi di invecchiare, esiste e io sono contenta di essermi arresa al suo amore e di vivere questa parte della mia vita che secondo me è la più bella".

Fabio Adami ha 58 anni ed è un manager di Poste Italiane. Tra di loro è stato amore a prima vista: un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono trovati nel 2021 dopo che Alba per anni è stata single, la sua ultima storia importante fu quella con De Andrè.

Adami oltre ad essere manager è anche responsabile di vendita TOP PAL. Fino ai 18 anni ha vissuto in India e in Kenya poiché il padre lavorava per Alitalia. Il suo profilo Instagram è privato quindi non è possibile sbirciare tra i suoi post. La scelta di renderlo privato è arrivata dopo l'inizio della sua relazione con Parietti per proteggere la privacy sua e della sua famiglia: ha due figli ancora 'piccoli', la più grande è un'adolescente.

Lui e Alba si sono conosciuti in treno, lui la riconobbe e la aiutò a sistemare il trolley in alto. "Durante il viaggio ne ammiravo le spalle. Poi all'altezza del lago di Bolsena sono entrata in bagno per sistemarmi e lui mi ha riconosciuta", ha raccontato al Corriere. Lui le diede il suo biglietto da visita e per lei era già amore: "Era successo qualcosa, un colpo di fulmine. Così gli mandai un messaggio con scritto: 'Sarei curiosa di vedere l'altra metà della faccia'". Poi si incontrarono per una cena, scatto il primo bacio e il resto è storia.