Alba Parietti, furiosa per le critiche sui ritocchini, sbotta e dà della "racchia" a una hater

Il suo intento era quello di mostrarsi in tutta la sua bellezza ma il recente post Instagram di Alba Parietti non ha fatto altro che accendere un duro scontro tra la soubrette e i suoi tantissimi haters che l'hanno riempita di critiche per i suoi eccessivi ritocchini e quella voglia di cancellare dal suo volto ogni minimo segno del tempo. E a far innervosire il pubblico dei social non è stato tanto l'abuso della chirurgia estetica da parte di Alba, che invece, ne è sempre andata fiera, ma il suo voler far passare il messaggio di essere una bellezza naturale, senza filtri quando, addosso oltre che sui social, di filtri bellezza ne ha a bizzeffe.

E se gli haters non si sono risparmiati nel ricoprire Alba Parietti di insulti come chi le ha detto di "essere un cattivo esempio per i giovani", chi ha specificato che "in lei non c'è nulla di naturale" o ancora chi l'ha definita "patetica", anche la conduttrice ha deciso di rispondere con toni particolarmente accesi alle critiche arrivando perfino a dare della "racchia" a una donna che aveva commentato il suo post. "Sei Genoveffa la racchia sorella di Anastasia?" ha, infatti, scritto Alba sotto il commento della donna che l'aveva definita un po' "troppo ossuta" in un botta e risposta che si è acceso sempre più e che ha raggiunto toni davvero duri. E non è stato l'unico commento di Alba rivolto a chi l'ha criticata. Chi è nel torto e chi nella ragione? Il confine è sottilissimo e passare dall'uno all'altra è un attimo.