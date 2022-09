Alba Parietti: la dolce dedica a Silvio Berlusconi per il compleanno

Ieri 29 Settembre, Silvio Berlusconi ha spento 86 candeline. Il presidente di Forza Italia, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, ha festeggiato con una festa in famiglia a Villa San Martino, contornato da figli, nipoti e la 'quasi moglie' Marta Fascina, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia nelle fila di Forza Italia.

Proprio, la 32enne originaria di Melino di Porto Salvo, in Calabria, accanto a Berlusconi da due anni, in occasione del compleanno dell’uomo ha voluto stupirlo con una meravigliosa sorpresa.

La dedica di Alba Parietti

Ma non solo, anche un’altra donna piuttosto nota ha voluto far arrivare i suoi auguri al politico. Stiamo parlando di Alba Parietti, da sempre pasionaria di sinistra, che nonostante il diverso pensiero politico ha voluto indirizzare un dolce pensiero a Berlusconi La showgirl, che presto rivedremo in tv nei panni di conduttrice, proprio ieri ha condiviso uno scatto in compagnia del leader di Forza Italia, corredandolo da una dedica: “Sempre con piacere per il grande affetto, cordialità, confronto e rispetto reciproco caro Silvio, che ti auguro un felice compleanno. Questa foto ha qualche annetto”, scrive la Parietti, che poi racconta qualcosa in più della serata in compagnia di Silvio: “Una serata divertente da raccontare , sempre , perché indimenticabile, nel salotto buonissimo e raffinatissimo della casa della mia grande amica e meravigliosa ospite straordinaria Mariuccia Mandelli dove nel covo e gota della sinistra colta e raffinata tenesti banco in modo simpatico e davvero unico. Posso dire c’ero anch’io. Auguri Silvio!”.

Queste le parole di Alba che tuttavia non sono piaciute a tutti i suoi followers. Molti hanno dato alla donna dell’opportunista, c’è poi chi mette in dubbio l’eleganza della serata data la presenza di Berlusconi.