Alba Parietti dimagrita di 7 chili: "Adesso faccio l'amore più spesso"

Alba Parietti in forma smagliante. Nel fisico, ma anche nello spirito, rinata come si sente grazie all'amore tornato ad avere un ruolo fondamentale nella sua vita. Il merito è di Fabio Adami, manager di Poste Italiane con cui ha iniziato una relazione che procede a gonfie vele.

"Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due" ha confidato a Nuovo la 61enne che presto tornerà in Rai con il programma Non sono una signora: "Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo".

La storia d'amore tra Alba Parietti e Fabio Adami

Alba Parietti e Fabio Adami si sono conosciuti in treno. Arrivati a destinazione lui l'ha aiutata con la valigia e gli ha dato il suo biglietto da visita. Da quel momento l'inizio di una frequentazione che giorno dopo giorno ha portato ad una relazione stabile: "Gli ho scritto subito, perché c'era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto" ha detto tempo fa la conduttrice.

Anche il figlio Francesco Oppini ha instaurato un ottimo rapporto con Fabio Adami, felice com'è di vedere la madre così felice e tranquilla, innamorata dopo tanto tempo. Alba ha precisato che per il momento la convivenza è "a metà": lui abita a Roma, lei a Milano ma entrambi hanno ricavato un posto nei rispettivi armadi, inizio di un progetto che potrebbe ampliarsi con il tempo.