Alba Parietti rompe il silenzio sul nuovo fidanzato: "Ha una situazione privata che merita delicatezza"

Alba Parietti ha confermato di essere innamorata. Dopo foto e indiscrezioni che negli ultimi tempi hanno raccontato l'inizio di un nuovo capitolo sentimentale, l'opinionista televisiva ha parlato per la prima volta della propria situazione sentimentale incalzata dalle domande di Eleonora Daniele.

"Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì" ha detto Alba durante il collegamento con lo studio di Rai1 di Storie Italiane. Ed è stata con altrettanta sicurezza che l'attrice ha aggiunto di non voler fornire ulteriori dettagli sulla sua relazione, da tutelare soprattutto per la situazione personale del compagno. "Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato” ha affermato: "Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. E' giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto".

(Di seguito, l'intervento di Alba Parietti a Storie Italiane)

Chi è il nuovo fidanzato di Alba Parietti

Alba Parietti e il nuovo compagno sono stati fotografati di recente. Del misterioso uomo che ha conquistato il cuore dell'opionionista da tempo single si sa solo il nome, Fabio, descritto come "uno sportivo con un incarico importante, una persona seria e riservata".

La coppia sarebbe già molto legata al punto tale da essere coinvolto anche il figlio di lei, Francesco Oppini, a cui è stato presentato.