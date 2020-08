Alba Parietti rivela: "Io amica di Briatore, non ha gestito bene il covid e lo sa"

"Io sono amica di Flavio, siamo buonissimi conoscenti, e non mi piace aggiungere difficoltà quando le persone sono già in difficoltà perché lo trovo poco elegante. Però, per come si sono sviluppati gli eventi è chiaro che sia una persona che è in enorme disagio, perché da persona intelligente quale è sa perfettamente di non averla gestita bene". E' quanto afferma all'Adnkronos Alba Parietti, commentando la vicenda dell'amico Flavio Briatore e i risvolti mediatici a catena che ne sono derivati.

"Mi sono resa conto di una cosa - prosegue la Parietti - ed è che questa malattia crea un enorme disagio tra le persone, è come se tutti si sentissero in colpa, e lui più di altri". E sulle affermazioni circa la prostatite che avrebbe afflitto l'imprenditore, che hanno preceduto la notizia della positività al Covid, la showgirl aggiunge: "Non c'era bisogno di dire questa cosa della prostatite, che si presta a illazioni malevole e anche un po' ridicole. C'era bisogno di più riservatezza e silenzio perché la situazione era piuttosto delicata".

"Ciò detto gli faccio i miei migliori auguri, a lui e a tutti i ragazzi che lavorano per lui e spero che nessuno ne abbia conseguenze gravi", conclude la Parietti.

Flavio Briatore ha il coronavirus

A comunicare che Briatore è risultato positivo al tampone per rivelamento Covid è stato proprio l'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore è ricoverato da domenica sera. Nella nota ufficiale si legge che il patron del Billionaire "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo". Già qualche ora prima Daniela Santanché, sua amica, aveva dichiarato che era stato ricoverato per prostatite e non per covid.