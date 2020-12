Alba Parietti e il figlio Francesco ballano a Live non è la D'Urso (Video)

Anche Francesco Oppini, dopo la sua uscita dal Gf Vip, è passato - come tutti gli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia - dal salotto di Barbara D'Urso. Qui insieme al padre Franco Oppini e la madre Alba Parietti ha prima risposto ad alcune domande della padrona di casa e poi, da solo, si è confrontato con le sfere.

Oppini junior e senior hanno fatto il loro ingresso insieme, si sono seduti e poco dopo è entrata in studio Alba Parietti che ha invitato il figlio a ballare sulle note di Portami a Ballare di Luca Barbarossa. E' nato così un momento molto tenero, ma allo stesso tempo imbarazzante per Oppini che all'orecchio della mamma ha sussurrato, con il sorriso sulle labbra, "non sono il tuo fidanzato eh".

Francesco si è poi confrontato con le sfere, l'unica agguerrita è stata Franceska che ha affermato non averlo ancora perdonato per avele detto "in autostrada ha sfilato". Oppini si è scusato, ma ha ribadito di non ricordarsi assolutamente di aver detto ciò. Tra le sfere rosse anche la stessa Alba, ma solo perché il colore si "abbinava meglio".