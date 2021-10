Alba Parietti imita Amanda Lear a Tale e Quale: il commento del figlio diventa virale

Alba Parietti continua a contribuire con grande entusiasmo allo show del venerdì sera di Rai1. Dopo aver vestito i panni di Patty Pravo, Damiano dei Maneskin e Guesch Patti, anche lo spettacolo della sesta puntata di Tale e Quale è stato segnato dalla capacità dell’attrice di sapersi calare nel ruolo del personaggio affidatole dal programma che stavolta l’ha voluta Amanda Lear per una notte.

“Quanto mi diverto!” ha scritto la concorrente del programma a corredo della rassegna di immagini che sui social hanno mostrato i momenti più salienti della serata che l’hanno vista protagonista della performance eseguita con indosso una tutina tigrata e lunghi capelli biondi. Il momento in cui la showgirl è salita sul banco dei giudici davanti a un Cristiano Malgioglio sconcertato è stato ripreso dalla pagina social Trash Italiano, riscuotendo un grande successo da parte dei follower. Tra loro anche Francesco Oppini che alla madre ha riservato un commento particolarmente apprezzato dagli utenti per la sua simpatia: “Avevo una madre…” ha scritto il figlio di Alba Parietti affiancando l’emoticon che esprime grandi risate, ottenendo centinaia di like e decine di commenti in supporto.

“Sono al telefono con Amanda Lear che ha appena ascoltato la versione di Tomorrow di Alba Parietti e si è sentita male. Le è venuta la febbre a 40 e sta cercando un autoambulanza”, aveva sentenziato il giudice del programma tra le risate del pubblico in studio e a casa che sempre con grande partecipazione vive in diretta social tutti i momenti più emozionati del programma.