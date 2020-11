Alba Parietti: "Io mamma ingombrante? No, sono solo presente nella vita di Francesco"

"Chi dice che sono ingombrante, deve pensare che io sono sempre presente. La mattina, la sera e la notte. Quando sto male e sta male anche Francesco metto sempre da parte le mie sofferenze" Alba Parietti, ospite a Live non è la D'Urso, si confronta con l'ex marito, accompagnato dalla moglie Ada Alberti, sul figlio Francesco Oppini.

Che Alba sia una presenza costante nella vita del figlio è da sempre noto, ma da quando Francesco partecipa al Gf Vip è stato evidente, anche al grande pubblico, quanto il loro rapporto sia complicato. Francesco si incolpa di essere talvolta troppo duro con la mamma e di non dimostrarle nel modo giusto il suo amore, ma ammette che spesso Alba sia molto - troppo - presente (ricordiamo la chiamata in diretta di Alba al Gf).

Alba Parietti e Franco Oppini: il grande amore per il figlio Francesco

Il rapporto tra Alba Parietti e Franco Oppini è stato costellato da numerosi litigi, che inevitabilmente hanno colpito anche Francesco. "Abbiamo avuto scambi d'opinione, alcune cose dette da Franco mi hanno fatta soffrire, ma alla fine tutto si aggiusta. Franco è sicuramente più permissivo di me, io ho sempre dovuto fare la parte della dura e di quella che detta le regole". “Con Franco ci siamo scannati, ma a fin di bene - ha aggiunto Alba -. Se due persone vogliono davvero il bene del proprio figlio fanno così“.

Dopo la separazione dei genitori Oppini junior ha vissuto con la madre che ha attraversato insieme al figlio il grande dolore della perdita del grande amore di Francesco, Luana: "E' un dolore che ti segna. Io come madre mi sentivo impotente, non sapevo cosa dire e cosa fare di fronte alla sofferenza immensa che vedevo ogni giorno". Franco ha sottolineato che anche lui è stato presente in quel terribile momento e che in generale fino ai 20 anni di Francesco è rimasto a Milano per essergli vicino.

Nuovi litigi tra Oppini e Parietti

Lo scontro tra Alba e Franco si è rinnovato a seguito della famosa chiamata di Alba che ha portato Oppini senior a dichiarare a Domenica Live “Era la sua serata. Fai più la madre ed evita di essere la Parietti” accusando così la ex moglie di aver oscurato il figlio. La showgirl lasciò ai social la risposta scrivendo: "Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare, mio malgrado, l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona”.