Alba Parietti senza freni: "Quei messaggi con Mourinho, il mio sogno"

Una biografia in cui racconta gli amori "narcisi" della sua vita. E' quella messa a punto da Alba Parietti, intitolato "La cacciatrice di narcisi - Mai dare soddisfazione agli str**zi" ed edito da Baldini Castoldi. Un monito che funziona come consiglio a tutte le donne ma anche una succosa lista di pettegolezzi per gli amanti del genere, dal momento che, tra i tanti uomini, trovano spazio anche nomi famosi (come Cristiano De André, musicista e figlio del cantautore Fabrizio, di cui dice "È un fratello minore" e Stefano Bonaga "Un parente stretto").

Amori vissuti ma anche immaginati, quelli messi nero su bianco da Alba. Come nel caso dell’allenatore di calcio Josè Mourinho, per cui avrebbe perso la testa pur senza arrivare "a meta". Il loro flirt è morto sul nascere ma ha avuto un peso nel cuore della showgirl, che ancora oggi lo ricorda nel suo volume. "Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore", raccona oggi a Libero. Parole che fanno eco ad altre dichiarazioni già fatte nei confronti dell'allenatore di calcio: "E' autoriferito, ha la follia negli occhi, è disinteressato a tutto ciò che lo riguarda ed è pure sexy. Il mio uomo ideale". Insomma, la conclusione è: Josè sei ancora in tempo!