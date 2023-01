Alba Parietti: "Sono innamorata" e dice alle donne: "Non illudetevi, se un uomo ama, lo dimostra"

Alba Parietti, a più di 60 anni ha ritrovato l'amore. Come? Per caso, su un treno, con un gioco di sguardi. Oggi Alba è innamoratissima di Fabio, un uomo che da dieci mesi è al suo fianco e che le ha fatto tornare a sentire le farfalle nello stomaco. Ospite a Verissimo, la showgirl, ha raccontato come sta, come ha conosciuto il suo Fabio e come, in pochissimo tempo, le abbia fatto vivere l'amore con la A maiuscola.

"Fabio è stata la cosa che non ti aspetti quando sei appagata- ha ammesso Alba -. Io ero in un momento sereno, avevo 60 anni compiuti e stavo bene con me stessa, avevo il mio successo lavorativo, le mie soddisfazioni personali, poi, per caso, su un treno è arrivato l'amore. Io non ho mai avuto un colpo di fulmine ma Fabio era il disegno dell’uomo che piace a me. Ci siamo scambiati uno sguardo ed è scattato l'amore"

Oggi, Alba e Fabio, con cui la showgirl già convive, stiamo insieme da 10 mesi ma, nel loro cuore, è come se di anni ne fossero passati cinque.

"È famiglia per me, mi toglie tutte le paranoie, mi rassicura, mi riempie di attenzioni, mi dà sicurezza e ho capito che se un uomo ti ama te lo dimostra - ha aggiunto la Parietti per dare, poi un grande consiglio a tutte le donne, che, spesso in amore si illudono -. Noi donne dobbiamo smettere di illuderci di cose che non esistono. La mia storia per tante donne è una speranza. L’amore più sano, quello che sogni tutta la vita, l’uomo con cui pensi di invecchiare, esiste e io sono contenta di essermi arresa al suo amore e di vivere questa parte della mia vita che secondo me è la più bella”.