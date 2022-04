FOTO | Effusioni in strada per Alba Parietti. Chi è il nuovo fidanzato (tenuto segreto)

Da tempo non si vedeva Alba Parietti presa da un uomo. Dai tempi della frequentazione con Cristiano De Andrè, probabilmente. Poi vari corteggiatori, ma nulla di ufficiale. Adesso invece la conduttrice e showgirl, 60 anni, viene immortalata a Roma alle prese con effusioni accanto ad un uomo che sembra proprio essere il nuovo compagno. O con cui, comunque, vive un rapporto di passione. Si chiama Fabio e, su di lui, si sa ben poco.

Si sa ben poco perché i due vivono il legame nella massima riservatezza, con l'obiettivo di tenerlo riparato dal gossip. Segno che, questa volta, si tratta di qualcosa di importante, da maneggiare con delicatezza. Persino agli amici, a chi la conosce, Alba risponde "E' un amico". Del resto fa bene ad usare tutte le premure del caso: stavolta parliamo di un uomo che ci mette la faccia.

Fabio, questo il suo nome, prende un treno fino a Roma per raggiungerla, trascorrere una giornata di sole con lei e scambiare gesti affettuosi alla luce del sole. Il primo incontro sarebbe avvenuto ad una cena ocn amici comuni. Colpo di fulmine.

Poco o nulla però è dato sapere sull'identità del cavaliere sale e pepe. Se non che si chiama Fabio, che ha una carriera importante e che i due stanno cercando di vivere in modo fresco il loro legame.

Tutti gli uomini di Alba

Nel passato di Alba, il matrimonio con l'attore Franco Oppini, nel 1981, durato fino al 1997. Dal loro amore nacque il figlio Francesco, unico figlio per la presentatrice. Poi una relazione di cinque anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, con cui ha convissuto a Bologna. La relazione è stata interrotta nel 1996, a causa di un flirt con Christopher Lambert, ripreso brevemente nel 2017.

Dopo una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999, dal 2001 al 2007 ha avuto un'altra duratura relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Infine, dal 2010 al 2014 ha avuto inoltre una relazione con Cristiano De André. Ed oggi sembra proprio che l'uomo giusto sia Fabio. E' solo un fuoco di paglia o amore?