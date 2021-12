Alba Parietti rompe il silenzio sull'amante Alvise Rigo (30 anni più giovane)

Ha fatto parlare di sè per la (contestatissima) palpatina ad opera di Mara Venier ed ora torna al centro della cronaca rosa per la presunta relazione con Alba Parietti. Parliamo di Alvise Rigo, di professione rugbysta e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, che sarebbe stato "pizzicato" proprio a cena con la showgirl. A rompere il silenzio sulla natura del loro legame è oggi proprio Alba, attraverso un psot condiviso sui social.

Qual è la natura della cenetta tra i due? Niente ci sarebbe di romantico, stando a quanto dice la conduttrice. "Questa mattina - si legge - mi sveglio con un messaggio della mia vicina di casa che non se ne perde e mi scrive “bel colpo”. Quindi sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me il mio amante". E ancora: "Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio".

L'ironia è insomma l'arma con cui Alba mette a tacere i rumors. "Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio. E soprattutto troppo sano". Tutto tace intanto sul fronte Alvise, che ha preferito non commentare l'indiscrezione nonostante circoli da giorni.

Chi è Alvise Rigo

Nato e cresciuto a Venezia, si afferma nel ruolo di utility back nel rugby. Fa il suo esordio tra i professionisti con il Mogliano Rugby, per poi trasferirsi al CUS Padova e nel Valsugana. Viene ingaggiato nella stagione 2015/16 dalla Lazio, dove gioca per un anno. Dal 2016/17 gioca invece nel Petrarca Rugby, per poi tornare al Valsugana Rugby nella stagione 2018/19. L'esordio televisivo avviene come "valletto" sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2020. Poi, quest'anno, la partecipazione a Ballando con le Stelle, varietà di Rai Uno dove balla in coppia con la maestra di danza Tove Villfor. Infine, questa settimana, l'approdo nella cronaca rosa per il presunto flirt con Parietti.

La vita sentimentale di Alba Parietti

Quanto invece alla vita privata della Parietti, risulterebbe ufficialmente single una volta che è stato tolto di mezzo questo pettegolezzo. L'ultima relazione importante, dal 2010 al 2014, è stata quella con Cristiano De Andrè, figlio del cantautore Fabrizio. Precedentemente, dal 2001 al 2007, ha avuto un'altra duratura relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta più volte in seguito. Ha un figlio, Francesco, avuto dall'ex marito Franco, attore di professione. Una vita sentimentale intensa, insomma, seppure il suo cuore oggi risulta libero. Non c'è spazio neanche per Alvise.