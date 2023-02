Alba Parietti: "Io vecchia e rifatta? Sono nata con un dono, la bellezza e la coltivo fino alla fine"

Alba Parietti è stanca delle continue critiche nei confronti del suo aspetto fisico, di quei ritocchini sul viso e del suo voler apparire a tutti i costi sexy e giovane anche se, sulle spalle, ha 61 anni. Alba non ci sta. Per lei la bellezza è un dono con cui è nata e che le ha regalato un lavoro e l'indipendenza economica e di rinunciarvi non ha nessunissima intenzione. Alba si piace, si è sempre piaciuta e continua a piacersi per come appare, per i suoi lineamenti anche se "aggiustati" da qualche ritocchino e per il suo carattere forte e non ha paura di ammettere di amare se stessa. E con un lungo post di sfogo su Instagram, la soubrette e opinionista tv, ha deciso di far sapere a tutti che l'opinione dei suoi haters non le interessa affatto perché non intaccherà mai la sua sicurezza in se stessa.

"Si mi piaccio, mi piaccio un casino, ho 61 anni e 7 mesi somiglio all’ideale che avevo di me stessa 30 anni fa. E allora? - scrive Alba -. Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perché è prezioso, la bellezza, non mi sono mai stravolta, ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile, ho costruito abilmente una carriera che mi ha reso libera, famosa, appagata, mi ha reso felice, risolta economicamente, ha nutrito il mio ego"

Una posizione ben chiara, quella di Alba che ha accusato, poi, le donne di essere insoddisfatte di se stesse e per questo di prendersela con chi, nella vita, ha sempre fatto ciò che voleva.

"Sono vecchia? Rifatta? E tutte le altre cattiverie che scrivete? Fiera dei miei anni - ammette Parietti -. felice del mio amore e anche contenta del mio chirurgo. Nella vita per essere felici bisogna saper aspettare e scegliere bene. Lavoro, momenti , amore e chirurgo. Fatelo anche voi, perché i commenti più acidi, velenosi li leggo da donne infelici e deluse dall’amore che criticano e giudicano il mio aspetto, con facce deturpate da chirurgia e trattamenti non altrettanto ben riusciti".