Alba Parietti pentita del ritocchino: "Se tornassi indietro la bocca non la rifarei"

"Ho fatto l'errore di dire la verità, cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone", così Alba Parietti in un'intervista al Corriere della Sera, commenta le chiacchiere e le critiche ricevute anni fa, all'apice della sua carriera, per gli interventi estetici a cui era ricorsa.

Oggi, però, non rifarebbe proprio tutto: "Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me". Alba Parietti è stata una delle prime, in Italia, a lanciare la moda delle labbra gonfie, eppure adesso la pensa diversamente: "Il botox l'ho utilizzato solo una voltaa agli inizi, negli anni '90 - continua - Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve".

Consapevolezze che arrivano con la maturità, per questo oggi la showgirl lancia un messaggio molto importante, soprattutto per le ragazze più giovani, spesso ossessionate dall'aspetto fisico: "La chirurgia estetica va dosata. Bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi".