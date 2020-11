Alba Parietti: “Ho detto al GF e a Mediaset di squalificare mio figlio Francesco Oppini”

Nonostante la brutalità di certe affermazioni che si pensava gli costassero la squalifica dal GF Vip, Francesco Oppini è stato graziato dalla produzione del programma. “Se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è solo perché hai dimostrato nel corso del programma di avere un grande rispetto nei confronti della tua fidanzata, il che ci fa pensare che la tua posizione sulle donne non è così orribile come quella che hai manifestato in quelle due uscite”, ha affermato Alfonso Signorini per motivare ‘il perdono’ del concorrente durante la diretta di lunedì 2 novembre, ma sui social corrono comunque le critiche per un trattamento considerato troppo di favore alla luce di frasi come "Una così la porti ai miei amici, la violentano" (parlando di Dayane Mello) e "Una così rischi di ammazzarla di botte", riguardo Flavia Vento.

Sulla questione è intervenuta Alba Parietti che, dopo aver già espresso la condanna delle dichiarazioni del figlio prima dell’ultima puntata, è tornata sull’argomento spiegando ai follower di aver parlato con la produzione del programma e con Mediaset per dirsi favorevole alla squalifica di Francesco.

Alba Parietti sulla squalifica del figlio Francesco dal GF Vip

“Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per sulla squalifica, tuttavia è stata data a Francesco Oppini una seconda possibilità , che lui stesso non credeva di meritare”, ha esordito Alba Parietti in un post pubblicato nella notte: “Ha sbagliato , avrebbe accettato la squalifica a testa bassa , umiliato giustamente perché si e’ reso conto delle stupidamente gravi , cose che aveva detto con sciocca leggerezza , uno scherzo di cattivo gusto . Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo”.

Alba Parietti ha poi proseguito attaccando chi ha rivolto frasi altrettanto offensive contro di lei e suo figlio sui social: “Adesso mi domando se gli insulti da lui ricevuti altrettanto violenti e molto cattivi volgari da parte molte delle persone che scagliano la pietra non siano tutte dette da persone senza peccato, perché atti di bulllismo verbali sulla mia persona e sulla sua sono stati innumerevoli terribilmente offensivi”, ha proseguito: “Da subito e negli insulti, tra le persone che l’avrebbero eliminato senza pietà ci sono persone che usano le parole come armi per offendere in modo sconvolgente e non per errore , per volontà .Lo fanno anche se metti la foto di tua madre deceduta”.

“Chi è senza peccato scriva la prossima cattiveria sulla mia pagina”, ha concluso: “Se siete meglio voi di lui dimostracelo con i fatti. Miglioriamoci noi per primi. Vogliamo che gli altri e il mondo migliorino, con l’esempio”.

Salvo Veneziano protesta per la mancata squalifica di Francesco Oppini

Tra quanti hanno criticato la decisione del GF Vip di non squalificare Francesco Oppini c’è stato anche Salvo Veneziano, colpito dal severo provvedimento nella scorsa edizione del reality per frasi offensive verso Elisa De Panicis. "Il conduttore si dovrebbe dare una bella svegliata. Non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui fuori è un bravo ragazzo e si comporta bene. Quindi io fuori ero e sono un assassino…", lo sfogo dell’ex concorrente sui social.