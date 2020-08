Alba Parietti da Ibiza a Malpensa: "Nessun controllo, uno se ne può andare liscio come l'olio"

Rientrata da Ibizia, dove ha una casa, Alba Parietti è atterrata all’aeroporto milanese di Malpensa e ha girato dei video per denunciare di non aver trovato nessuno per fare il tampone o controllarle.

“Controlli nessuno. Io ho anche preparato un’autodichiarazione. Sono alle 17.30 vanno via tutti. Quindi dovete denunciarvi da soli, credo, almeno è quello che farò io e aspettare che poi vi richiamino. Comunque uno se ne può andare via liscio come l’olio e se ne uno se ne frega, se ne frega”, dice la showgirl nei video mentre esce dall’aeroporto.

Come riporta MilanoToday, ieri 20 agosto il servizio tamponi ha fatto il suo esordio all’aeroporto di Malpensa, con “qualche ritardo e qualche coda, ma tutto sommato la situazione è filata liscia” La Regione Lombardia nei giorni scorsi aveva informato che “dal giovedì 20 agosto è possibile per i viaggiatori in arrivo a Malpensa l’esecuzione del tampone direttamente in aeroporto. Il servizio, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 18.30, è gestito dall’Ats Insubria e dalle Asst del territorio, con la collaborazione della Protezione Civile. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi sul sito di Ats Insubria”. E ancora: "Possono accedere al test in aeroporto coloro che atterrano a Malpensa con un volo il cui arrivo è previsto entro le ore 17.30. Per tutti gli altri arrivi, overbooking o al di fuori degli orari previsti, la segnalazione deve essere effettuata attraverso la compilazione del modulo di comunicazione di ingresso dal sito della Ats dove si risiede o si intende soggiornare".

""Solo per i lombardi o i viaggiatori stranieri che hanno in programma di permanere nella regione - si legge infatti in una nota di Ats Insubria -. Per i passeggeri in transito, residenti o diretti in altre località fuori regione e per i cittadini lombardi impossibilitati a effettuare il tampone in aeroporto, vige l’obbligo di rivolgersi all’Asl/Ats di competenza territoriale della destinazione finale".

Tamponi covid, Alba Parietti su Instagram: "Nessun controllo a Malpensa": il video

