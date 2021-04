Alba Parietti scrive il testamento: "Una lista degli invitati al funerale, voglio che sia bellissima festa"

Ha fatto scalpore uno degli ultimi post di Alba Parietti su Instagram. Nessuna polemica o foto audace, bensì il suo testamento. Proprio così, la showgirl ha messo nero su bianco le sue volontà, "tra mille anni gentilmente", quando passerà a miglior vita: bandite le foto di lei da anziana, "lasciate che possa, proprio perché il posto lo richiede, raccontare qualcosa anche un po' osceno o blasfemo, fuori luogo ma azzeccato, qualcosa che risvegli anche i morti". E continua: "Dite ai miei nipotini che la nonna anzi la bisnonna, se l'è proprio goduta e fate una bellissima festa. Voglio vedere solo gente che mi ricorda con episodi divertenti, non voglio evocare mai passioni tristi".

Alba Parietti ha pensato anche al funerale, rigorosamente a numero chiuso: "Lascerò una lista di chi non deve entrare, ma glielo diciamo sul posto, per ridere un po'... tu, pinkopallo? Fuori! Lei dice che tu non puoi entrare... Pussa via! Mi raccomando fiori bianchi, musica bellissima e pasticcini per tutti. Ricordatemi sempre come sono - conclude - una malefica simpatica stronza, che non si arrende a nessuno stereotipo, aggrappata alla forza della vita, la tenerezza, la bellezza e ama gli amici".

Un post divertente ma allo stesso macabro, che Alba Parietti ha poi definito "un gioco", spiegando ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2: "Io prima di dormire prendo tre o quattro gocce di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno. Quando prendo questo sonnifero faccio dei danni incalcolabili, perché scrivo cose belle, divertenti, mi lascio andare. E allora ho pubblicato questo post. Bisogna sempre guardare a che ora faccio il post. Mi sono semplicemente divertita a immaginarmi, come tutti i megalomani, il mio funerale. Ho detto di non mettere foto di me invecchiata, ma foto di me al top. E poi dicevo tutte le cose che bisognerebbe fare durante la mia celebrazione. Vorrei anche una lista di persone che non dovrebbero assolutamente entrare. Vorrei una sorta di buttafuori. E' bello pensare che uno possa ancora agire quando tutti gli altri pensano ormai di poter dire di te quello che vogliono".