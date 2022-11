"30mila euro di debiti e un'amante": Albano sotto accusa minaccia querele

Dalla Spagna stanno arrivando venti contrari per Albano Carrisi. Il cantautore pugliese in queste ultime settimane sta rispondendo ad accuse e a suo dire "menzogne" che sono state dette sul suo conto. Prima nel programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, Albano e la sua presunta amante, Patricia Donoso, si sono confrontati ma se da una parte c'era Patricia che affermava di aver trascorso tre anni con Carrisi, dall'altra c'era il cantante di Cellino San Marco che negava tutto e anzi sottolineava che era la prima volta che la vedeva (nonostante la donna avesse portato una foto a sostegno della sua tesi).

Più complessa è la questione intorno ad un presunto debito di Carrisi nei confronti di Kiko Hernández. L'opinionista, sempre nel programma Salvame, ha spiegato che Albano dal 2009 gli dovrebbe 30mila euro. La questione è saltata fuori proprio mentre Hernández stava commentando le affermazioni rilasciate da Donoso.

"Il signor Albano mi deve, dall’anno 2009, 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe - provoca Kiko -, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni". Secondo questa dichiarazione, che per prima è stata riportata da DavideMaggio, il debito sarebbe stato maturato a seguito di una querela sporta da Carrisi che però gli si è ritorta contro e il cantate dovrebbe quindi pagare le spese processuali. E parlando di querele Albano avrebbe anche minacciato di querelare Donoso, ma secondo quanto raccontato dalla donna ancora non sarebbe stato depositato nulla contro di lei.

In merito alla questione debiti Carrisi ancora non ha replicato: quando sono state fatte quelle dichiarazione da Salvame, lui non era presente. Chissà se andrà ospite della trasmissione per poter controbattere.