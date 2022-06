"Mi ritiro": l'annuncio di Al Bano, ma Mara Venier svela la verità

Ieri sera su Rai1 è andato in onda Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier. Al Bano era uno degli ospiti e in diretta nazionale ha colto l'occasione per annunciare il suo ritiro dalle scene. Il cantante di Cellino San Marco era molto commosso, nonostante siano passati molti anni e innumerevoli esibizioni ogni volta per lui è come se fosse la prima.

"Ogni sera è un’emozione diversa – ha annunciato Al Bano – Ormai sono arrivato a 79 anni, la sera del 20 maggio 2023 (giorno del suo compleanno) vorrei fare quello che ho sempre fatto, cantare. E magari chiudere la mia carriera là". Non è la prima volta che Al Bano annuncia di star pensando di ad un ritiro dalle scene anche se poi non riesce mai a mantenere l'intento.

A sbugiardarlo, se così si può dire, è stata la stessa conduttrice che è prontamente intervenuta: "Macché, ma quando chiudi! Lo dici da quanti anni? Sei come me a Domenica In, che dico sempre che è l’ultimo anno e invece sto sempre lì. Finché ce la facciamo, andiamo avanti". E infatti anche Zia Mara ha iniziato ad affermare che fin tanto che i suoi fan la vorranno in tv lei ci sarà.