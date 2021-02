L'appello di Al Bano a Romina Power e Loredana Lecciso: “Perché non ci incontriamo? Vi amo”

Il messaggio del cantante alle due donne della sua vita: “Sospetti non ce ne sono e non ce ne devono essere”, ribadisce, invitandole a un incontro di pace

Ospite a Domenica In dall’amica Mara Venier, Al Bano ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. Momento sì e momenti no, successi e cadute, gioie e dolori.

Impossibile non parlare della sua storia d’amore con Romina Power, un amore leggendario che Al Bano racconta ancora oggi con grande tenerezza, pur non nascondendo le difficoltà. E “per par condicio”, scherza lui, non si può non scandagliare anche il suo rapporto con Loredana Lecciso. Un racconto, come nello stile di Al Bano, schietto e diretto, anche nel dare voce alla rabbia per le ingerenze della stampa scandalistica, del gossip.

L’appello di Al Bano a Romina Power e Loredana Lecciso

La separazione da Romina è stata certamente uno spartiacque, ammette Al Bano, che però con forza è riuscito ad andare avanti. “Non ho permesso a questo avvenimento di distruggermi la vita”, perché “nella vita non bisogna mai diventare vittima degli avvenimenti che possono distruggere un uomo e una donna”.

Al Bano, dice sereno, “mi sono rifatto una vita, ho una famiglia, sto da Dio”, ammette il cantante, che ribadisce la centralità che Loredana Lecciso e i figli che la coppia ha avuto rappresentano nella sua vita: “Questi bambini devono avere una famiglia unita e Loredana è una bravissima madre”. Al tempo stesso però Al Bano non cancella ciò che è stato con Romina: “Il passato non lo rinnegherò mai. Ho un rispetto totale”.

Poi Al Bano ha lanciato un appello alle due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso: "Il mio sogno è che Romina e Loredana un giorno si siedano allo stesso tavolo e mangino insieme".

Nessuno ha colpa di quello che è successo e nessuno ha danneggiato nessuno, ribadisce. Poi, guardando dritto in camera, Al Bano si rivolge a Romina Power e Loredana Lecciso: