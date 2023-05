Al Bano e il sesso con Loredana (a 80 anni): "È come il cibo quando ne hai bisogno: devi saziarti"

In attesa che Canale 5 dedichi agli ottant'anni di Al Bano una serata evento (intitolata "4 volte 20"), il cantante di Cellino San Marco si confessa tra carriera e vita privata. Proprio nel giorno del suo compleanno, il 20 maggio, l'artista pugliese si racconta ricordi ed aspettative. Dagli amori con Loredana Lecciso, attuale compagna, e Romina Power, moglie per decenni, fino ai figli, compreso il dolore per la perdita di Ylenia, di cui si sono perse le tracce ormai trent'anni fa.

E la prima domanda dell'intervista - rilasciata a Vanity Fair - non può non essere su Romina Power e sulle ultime dichiarazioni rilasciate a proposito dell'uso che la cantate faceva di marijuana, che la rendevano irriconoscibile, almeno a dire di Al Bano. Ebbene, nonostante quelle dichiarazioni, Romina sul palco ci sarà. "C’è, ed è sempre bellissimo stare sul palco insieme. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate", assicura l'artista. Un amore finito ma i rapporti si sono mantenuti sereni, insomma. Tra lui e Loredana Lecciso invece la passione è ancora accesa. I due fanno coppia da 23 anni, e lui di anni ne ha 80, ma la fiamma non s'è mai spenta. "Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti", dichiara.

Cinque i figli avuti in ottant'anni. Yari, Cristel, Romina e Ylenia, nati dall'amore per Romina. E Jasmine e Al Bano Junior, frutto invece dell'unione con Loredana. Ma che padre è Al Bano? "Più liberale del mio: in genere dico sì alle richieste dei miei figli di provare e di sperimentare, anche per reazione ai no che ho ricevuto".

E se dovesse scegliere un giorno preciso da rivivere in questi suoi 80 anni, lui risponde così: "Nessuno, per non fare dispetto a tutti gli altri di un’esistenza senza rimpianti". Un regalo però lo vorrebbe, ed è la fine della guerra tra Russia ed Ucraina. Dagli anni Ottanta infatti il cantante si reca a Mosca a cantare per Putin, da quando lui era un semplice dirigente del KGB e non il presidente che è oggi. Ha anche registrato il suo numero di telefono e vorrebbe ricevere presto un sms: "Un messaggio di Putin con scritto: “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”".