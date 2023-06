"Quanto guadagni?". Alberto Angela risponde, ma l'agente di Amadeus lo striglia

Alberto Angela parla dei suoi guadagni. Solitamente restio a esporsi in merito al suo privato, questa volta il divulgatore scientifico e presentatore fa una eccezione alla regola. Incalzato da un giornalista che gli domanda se il suo compenso sia minore o superiore a quello di Amadeus, altra colonna di Rai Uno, Angela risponde così: "Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più". E ancora aggiunge: "La conoscenza però deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare".

Insomma, non c'è al momento intenzione di cambiare casacca, e dunque rete televisiva, ma niente è scritto sulla pietra. "Se l’azienda Rai vuole, ci sono e ci sarò"; assicura il conduttore, "Finché posso, vorrei continuare qui perché la divulgazione deve essere pubblica, ma se la Rai mi mette in condizione di non lavorare al meglio, o ha dei dubbi, io vado altrove".

Più che l'intervista in sé però, a fare notizia è il commento di Lucio Presta, agente di Amadeus e molti altri conduttori, in merito a queste dichiarazioni: "Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave", scrive Presta su Twitter. "Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi (anche la sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai".