Alberto Angela, il primo Natale senza Piero e l'indiscrezione sui suoi figli in tv

Alberto Angela sta per tornare in Rai con due programmi, uno in onda la sera di Natale e un altro nel quale racconterà le bellezze presenti in Europa. È impossibile che la mente non galoppi veloce a Piero Angela e alla sua assenza. Il divulgatore scentifico più amato in Italia se n'è andato ad agosto e questo per la sua famiglia sarà il primo Natale senza di lui.

"Si sentirà la mancanza di mio padre - cofessa Alberto al settimanale Oggi -. È il primo Natale senza di lui. Ma saremo più uniti di prima. Accanto a mia madre, che è una donna forte". A Natale guarderanno il suo programma Stanotte a Milano perché vederlo in famiglia "rivela aspetti nuovi rispetto al lavoro del set e del montaggio".

Presto Alberto Angela porterà gli Italiani alla scoperta delle meraviglie d'Europa con "Meraviglie - Stelle d'Europa", la sua missione, e quella dei suoi collaboratori, è raccontare il patrimonio artistico dei territori vicini a noi, ma vuole precisare che non ha una missione di unificazione politica: "Non sta a noi usare un linguaggio politico. Noi possiamo mettere al centro la bellezza, la storia, l'arte. E raccontare Praga con Carlo Verdone e i castelli della Baviera con Carlo Lucarelli o Verona con Roberto Bolle".

Piero Angela e il suo ultimo lavoro, il disco jazz: "È stato molto bravo, so quanto è stato difficile per lui"

Tornando a parlare di Piero Angela, Alberto racconta che da 22 dicembre, su RaiPlay Sound si potrà ascoltare Piero Angela in jazz ovvero un "podcast che raccoglie 12 brani registrati meno di un mese prima di morire, anche con grande difficoltà. Provo grande orgoglio a sentirli". "So quanto mio padre si sia impegnato in quella situazione e quanto sia stato difficile per lui. È stato molto bravo. Io l'avevo sempre spronato a farlo. Gli dicevo: 'Lo meriti tu e chi potrà ascoltarti'". "Ma lui voleva che l'esecuzione fosse perfetta, non si sentiva mai pronto. Nessuno di noi avrebbe immaginato che lo avrebbe fatto poco prima di andarsene. È stato ammirevole, eroico. Dopo le prove a casa, è andato in sala di registrazione. Alla fine è stato soddisfatto del risultato. E il 22 dicembre mio padre avrebbe compiuto 94 anni" ha spiegato con grande orgolio Alberto.

L'eredità di Piero Angela

Se Alberto prenderà il posto di Piero a Superquark al momento non è dato saperlo, ma la porta da parte del conduttore non è stata chiusa: "vedremo" ha detto.

Il grande affetto di chi lo sentiva come una persona vicina può far ben immaginare quanto possa mancare a noi di famiglia". Alberto ancora non sa dire cosa gli manca di più di suo padre: "La sua assenza è troppo recente. E ci vuole tempo per capire quale è il modo migliore per proseguire la sua rotta. Io continuerò a fare umilmente la mia parte.

I figli di Alberto, Riccardo, Edoardo e Alessandro, sono tutti all'università e alla domanda se qualcuno di loro stia pensando di proseguire l'eredità televisiva del nonno, Angela risponde senza dare una vera risposta, lasciando anche in questo caso la porta aperta: "Anche io dopo la laurea ho fatto altro prima di arrivare in tv". Quindi chissà, forse nuovi Angela ci porteranno alla scoperta delle meraviglie del mondo.