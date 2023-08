Alberto Matano: "Ho avuto relazioni con donne, prima di Riccardo". Poi la verità sui figli

Del suo rapporto con l'amore Alberto Matano parla a cuore aperto nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi. Dalla giovinezza vissuta in Calabria, dove non nasconde di aver vissuto bullismo, fino al presente accanto a Riccardo Mannino, l'uomo che ha sposato l'anno scorso a Roma. "Mi sono sempre imposto di vivere la mia vita, la mia normalità. Senza compromessi, sono stato fortunato", dichiara il conduttore de La Vita in Diretta, che proprio nella trasmissione di Rai Uno ha fatto coming out due anni fa.

L'amore per Riccardo, con cui oggi è in vacanza insieme proprio a Catanzaro, sua terra d'origine, è stato coronato l'anno scorso dalle nozze. Il bilancio di un anno di matrimonio arrivato dopo 15 anni insieme? "Qualcosa di importante, inaspettato, cruciale, bellissimo". Tanto da essere pentito di non averlo fatto prima e da ringraziare Mara Venier, storica amica della coppia e testimone, per aver favorito le nozze: "Una sera a cena ha cominciato a dirci: “Ma cosa aspettate a sposarvi?”. Riccardo ha preso il telefono e ha iniziato a cercare una data.

Un amore grande che non contempla però l'idea della genitorialità. Al giornalista che domanda ad Alberto se sente la mancanza di un figlio, lui risponde: "Posso essere sincero? No. Ho dei nipoti fantastici che mi riempiono la vita e non vedo l'ora di passare del tempo con loro. Ogni anno d'estate ci diamo un appuntamento in Calabria con la mia famiglia. È una festa". La famiglia, del resto, ha sempre supportato le sue scelte, sia professionali che private.

Fino a quel momento, ovvero fino all'incontro con Riccardo, Alberto aveva avuto delle fidanzate. Amori o coperture? "Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito". Si è trattato di scappatelle, ma anche di una relazione seria, che oggi continua a vivere sotto una nuova forma: "Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico".

Chi è Riccardo Mannino

Riccardo Mannino, 56 anni, avvocato cassazionista di professione, è da un anno il marito di Alberto Matano. Ha sei anni in più del giornalista, si è laureato nel 1990 all'Università La Sapienza e condivide con Matano proprio gli inizi della carriera: sì perché lo stesso Alberto ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza della capitale, per poi virare verso la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, che gli ha dato parecchie soddisfazioni. Entrambi condividono inoltre la passione per lo sport e per i motori.