Alberto Matano festeggia il suo papà: le foto di famiglia fanno il pieno di like

Alberto Matano ha condiviso con i follower alcuni momenti privati dei festeggiamenti per l’adorato papà Franco che ha compiuto 80 anni. “Sei il mio cuore. Auguri papà” ha scritto il giornalista timoniere de La Vita in Diretta, ritratto con il protagonista della riunione di famiglia organizzata proprio per l’occasione.

Tre le foto postate sul suo profilo Instagram dove il conduttore si mostra sorridente con le persone più care della sua vita: il padre, appunto, mamma Marisa e i fratelli Luisa e Vincenzo, in posa davanti alla torta con le candeline che illuminano la calda atmosfera casalinga. In pochi minuti il post ha conquistato più di 7mila like a cui si sono aggiunti i commenti di amici come Salvo Sottile, Mara Venier, Sandra Milo, Nunzia De Girolamo felici di contribuire con i loro auguri alla giornata speciale della famiglia Matano.

Alberto Matano pronto al matrimonio

Di recente Alberto Matano si è sbilanciato raccontando qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale, da tempo condivisa con un compagno la cui identità non è stata svelata. Di certo ci sono le intenzioni di sposarlo. "Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti" ha confidato, precisando di voler tenere riservata la propria privacy e quella del fidanzato.

Maretta tra le “donne” de La Vita in Diretta?

Intanto anche sul fronte professionale prosegue il successo di Alberto Matano, da tre anni conduttore de La Vita in Diretta su Rai 1 ogni pomeriggio. A tal proposito è di queste ore l’indiscrezione pubblicata da Oggi secondo cui ci sarebbe “maretta” tra le ospiti fisse del programma Nunzia De Girolamo, Alba Parietti e Stefania Orlando che vorrebbero prendere il posto di Roberta Bruzzone nella prima parte del programma dedicata alla cronaca nera e all’attualità politica. A Matano toccherebbe l’ardua scelta…