"E' Riccardo, il mio compagno". Alberto Matano rompe il silenzio, dopo anni insieme

Questa mattina l'annuncio delle nozze, oggi pomeriggio il nome del futuro sposo. Dopo aver tengo a lungo una coltre di riservatezza sulla sua vita sentimentale, Alberto Matano è pronto a presentare pubblicamente il fidanzato che gli è al fianco ormai da diversi anni. E che finora ha vissuto nell'intimità una relazione pronta a convolare a nozze (a giugno, con Mara Venier officiante). "È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo", dice il conduttore e giornalista a FQ Magazine, rivelando per la prima volta il nome dell'uomo che gli è al fianco. "Le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier", conferma inoltre al sito.

Prosegue però l'intenzione di mantenere l'identità del fortunato al riparo da occhi indiscreti. Sì perché, benché Alberto abbia deciso di svelare il nome, preferisce non pronunciare il cognome del fortunato. E risalirci è impossibile. Anche andando a "scovare" chi sono i "Riccardo" seguito dal presentatore, c'è troppa scelta per intuire quale sia quello giusto: ci sono fotografi, ortopedici, deputati e direttori creativi. E c'è anche la possibilità che i due non si seguano, proprio per depistare i più curiosi.