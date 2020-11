Alberto Matano svela: "Non sono single"

Dopo tanti rumors e indiscrezioni sulla sua vita sentimentale - l'ultima lanciata da Lele Mora, che sui social ha parlato di un suo "amico speciale" - Alberto Matano rompe il silenzio e rivela di essersi fidanzato. "Non sono single - ha fatto sapere in un'intervista su La Stampa - è fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori".

Insomma, Matano - infaticabile lavoratore tra l'impegno quotidiano a 'La vita in diretta' e 'Ballando con le stelle' il sabato - da qualche tempo 'stacca' ancora più volentieri. Con chi, però, rimane un mistero e conoscendo la sua riservatezza potrebbe restarlo ancora per un bel po' di tempo (paparazzi permettendo). Certamente, però, sarà una bella dolce metà, considerando che lui è uno dei sex symbol della tv, anche se fa fatica a crederlo: "È una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall'aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l'ho presa come un punto di forza".

Alberto Matano, a scoprirlo fu Luciana Littizzetto

Ad accorgersi del suo sex appeal fu Luciana Littizzetto, che dal balcone sopra l'Ariston - durante il Festival di Sanremo che conduceva insieme a Fazio - lo guardò e definì un "gran figo". Matano deve proprio a quel momento la sua notorietà e l'ascesa in Rai: "Espresse il desiderio di conoscermi, devo dire grazie a lei e a Mollica - ha raccontato - Fu lui a pronosticarmi quello che è puntualmente accaduto. Dopo andai a Che tempo che fa per incontrare Luciana con un mazzo di fiori, mai immaginando che quei due episodi avrebbero acceso un faro su di me. Di ritorno da Milano, scendendo dall'aereo, accesi il telefono, avevo migliaia di messaggi. Due mesi dopo conducevo il tg delle 20".