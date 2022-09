Alberto Matano festeggia 50 anni: le foto del party con gli amici, da Mara Venier a Matteo Bassetti

Alberto Matano ha festeggiato i suoi 50 anni riunendo le persone più importanti della sua vita in una serata raccontata ai follower con foto e video social. Luogo del party esclusivo, dove a farla da padrone è stata la musica, i balli e tanta allegria, è stato il Jackie O', locale di Roma molto frequentato dal conduttore de La Vita in Diretta che proprio là, qualche giorno fa, era stato fotografato insieme a Mara Venier e ai rispettivi mariti, Nicola Carraro e Riccardo Mannino.

Gli invitati alla festa di compleanno di Alberto Matano

E anche loro, naturalmente, Mara Venier e Riccardo Mannino, hanno presenziato alla festa: numerose le immagini che hanno ripreso la presentatrice di Domenica In e l'avvocato che Matano ha sposato qualche mese fa, ballare e cantare nel corso della festa, a cui non hanno fatto mancare la loro presenza molti volti noti del mondo dello spettacolo. Anna Pettinelli, Nancy Brilli, Rita Dalla Chiesa, Claudio Santamaria, Eleonora Daniele sono solo alcuni dei nomi taggati nelle immagini social, tra cui anche quella pubblicata dal professore di malattie infettive Matteo Bassetti che ha voluto ringraziare il festeggiato per la bellissima serata. Presenti anche i genitori di Matano, Franco e Marisa, al suo fianco durante il taglio della scenografica torta.

Di seguito il video della festa postato su Instagram