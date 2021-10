Alberto Matano fa coming out in diretta, il video

Lo stop al Ddl Zan diventa per Alberto Matano occasione per esprimere tutto il suo rammarico nei confronti del "freno" al decreto contro l'omotransfobia. "E’ successo anche a me", dice Matano a proposito dell'omofobia nel corso dell'ultima puntata della Vita in Diretta, facendo coming out al pubblico.

Un coming out sentito e commosso all’indomani della bocciatura del ddl Zan al Senato. Commentando un servizio nel quale si parlava di alcuni casi di discriminazioni nei confronti dei gay, Matano ha affermato: "Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto". Fino ad oggi il giornalista, ex mezzobusto del Tg1, si era dichiarato innamorato e fidanzato ma mai apertamente gay.