Alberto Matano commenta l'arrivo di Lorella Cuccarini a Sanremo (dopo i contrasti a La Vita in Diretta)

Sono passati tre anni dal divorzio professionale tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini, concluso a colpi di pesanti dichiarazioni successive all'addio da La Vita in Diretta della ballerina che per un anno aveva affiancato il giornalista nella conduzione. Da allora tra i due ex colleghi era calato il gelo, con le strade professionali decisamente divise dalla scelta di lui di continuare in solitaria la guida del programma di Rai1 e quella di lei arruolata come prof di Amici su Canale 5. "Cos'è successo tra di noi? Non l'ho ancora capito" ha detto qualche mese fa Matano ricordando Cuccarini. In quell'occasione Matano aveva ammesso che dopo il loro litigio era capitato di essersi incrociati salutandosi solo con un accenno di mano, nulla più.

Ora è stata la notizia della presenza di Lorella Cuccarini sul palco del prossimo Sanremo come co-conduttrice di una serata a far tornare attuale il suo nome anche nel programma pomeridiano di Alberto Matano. "Lui riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un'alchimia magica" ha dichiarato il conduttore a proposito della scelta di Amadeus di chiamare Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini sul palco delle varie serate insieme a Marco Megoni e Fiorello. Poi il riferimento preciso alla ex collega con cui in passato erano intercorsi i tanto discussi contrasti: "Ogni sera c'è un rappresentante del mondo dell'arte, del cinema, della comicità. Lorella racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone. È veramente bravo Amadeus".

La lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Lorella Cuccarini abbandonò La Vita In Diretta al termine della stagione 2019/2020 non senza accusare Alberto Matano di maschilismo e prevaricazione con una lettera che inviò ai colleghi e che poi fu resa pubblica. "La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma" spiegò tempo dopo la ballerina a Verissimo: "Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l'ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c'è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere". E ancora: "Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c'era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un'altra direzione", aggiunse, "Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando".