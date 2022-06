Alberto Matano in lacrime per la sorpresa in diretta di Mara Venier (prima delle nozze)

Proprio a lei aveva annunciato per la prima volta di essere innamorato, dopo anni vissuti nel massimo della riservatezza. Ed ora, ad un passo dalle nozze che saranno officiare proprio dalla conduttrice veneta, Alberto Matano scoppia a piangere nel ricevere in diretta una sorpresa da parte di Mara Venier. E' successo nel corso dell'ultima puntata della Vita in diretta, in onda oggi pomeriggio su Rai Uno, quando Mara ha fatto irruzione nello studio di Via Teulada con un mazzo di fiori ed un abbraccio affettuoso per il suo collega e, soprattutto, amico.

Che qualcosa non stava andando secondo i piani, Matano lo ha capito subito. Lo ha capito da quando ha visto spuntare una sedia di troppo attorno al tavolo delle interviste. "Che cosa state combinando ragazzi?", ha chiest con fare al suo staff. Poi, dalla regia, l'annuncio di una telefonata. Ed eccola Mara, che inizia a parlare per poi presentarsi in studio. "Se sei qui, io veramente non lo so", fa in tempo a dire Alberto, per poi girarsi e trovarsela alle spalle. Un abbraccio, bellissimo, unisce i due amici sulle note di "Abbracciame" di Andrea Sannino.

Perché questa sorpresa così all'improvviso? Il motivo è presto spiegato. Sarà proprio Mara ad officiare il matrimonio di Alberto e del fidanzato Riccardo, storico compagno di vita tenuto fino ad oggi al riparo dai riflettori. Le nozze si terranno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. "Se cominciamo così, non lo so come faremo", ha detto quindi Matano, col volto bagnato dalle lacrime. "Mi commuovo oggi, così poi dopo non mi commuovo più. Meglio che rimaniamo in strettissimo riserbo", ha poi aggiunto.

