Alberto Matano, la prima dedica social per il marito dopo le nozze

Non servono troppe parole per raccontare la gioia provata in queste ore: ad Alberto Matano basta scrivere "L'Amore" per completare la felicità dei sorrisi mostrati nella prima foto di coppia pubblicata sul suo profilo social in cui lui e il marito Riccardo Mannino appaiono raggianti. Una parola che oggi più che mai risuona come la più semplice e profonda delle dediche.

La cerimonia che si è tenuta a Labico alla presenza di parenti e amici è stata officiata dall'amica Mara Venier, fautrice della decisione di coronare con le nozze un legame lungo 15 anni. Ed è anche con lei, infatti, che la coppia compare nel secondo scatto del post che ha permesso a Matano di ringraziare quanti hanno avuto un pensiero per lui e per l'uomo della sua vita. "Grazie a voi per tutto….ma proprio tutto" è stato il commento di Mara, arrivato insieme ad altri innumerevoli attestazioni di stima di amici come Laura Pausini, Valeria Marini, Monica Leofreddi, (solo per citarne alcuni).

La storia d'amore di Alberto Matano e Riccardo Mannino

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono fidanzati 15 anni fa. Poi la decisione di celebrare l'unione civile, raccontata dallo stesso giornalista poco prima del sì: "Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi". Qualcosa in lui lo rendeva irrequieto, impedendogli di abbandonarsi alla gioia di un momento del genere: "Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale".

Avvocato cassazionista, Riccardo Mannino ha sei anni in più del giornalista. Laureato nel 1990 all'Università La Sapienza, condivide con Matano proprio gli inizi della carriera: lo stesso Alberto, infatti, ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza della capitale, per poi virare verso la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, che gli ha dato parecchie soddisfazioni.