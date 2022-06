Parla per la prima volta Riccardo, marito di Alberto Matano: "L'ho amato dal primo momento"

"Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante": così Alberto Matano racconta l'emozione del giorno delle nozze con Riccardo Mannino in un'intervista al settimanale Chi. Il conduttore de La Vita In Diretta e l'avvocato cassazionista si sono sposati sabato scorso in un'atmosfera piena di gioia a cui il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da domani mercoledì 15 giugno, dedica un servizio con le foto della cerimonia e le interviste a caldo dei due sposi. "Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore" dice ancora Matano parlando della felicità di condividere con le persone più importanti il giorno più bello. E delle stesse sensazioni ha parlato per la prima volta anche il marito, fino ad ora sempre molto riservato circa il suo rapporto con il compagno.

Le parole di Riccardo Mannino sul marito Alberto Matano

"Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita" confida Riccardo Mannino che così conferma la profondità sentimento descritto da Matano poco prima delle nozze. E infatti: "Oggi due cose mi fanno davvero felice: lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento" aveva ammesso il conduttore parlando del delicato percorso che lo ha portato ad essere davvero se stesso: "Una mia amica psicoterapeuta un giorno mi ha parlato del continuum psicosessuale come di un punto dove ciascuno di noi si può trovare, che non è mai uguale a quello di un altro. Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un'identità".

La festa vip

Tra i tanti vip presenti alle nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino, il senatore Pier Ferdinando Casini, le coppie di attori Claudio Santamaria con Francesca Barra e Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales, i direttori Rai Stefano Coletta, Antonio Di Bella, Simona Sala e Mara Venier che ha officiato la cerimonia: "Li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data" ha detto la conduttrice emozionatissima.