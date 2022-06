Alberto Matano celebra le nozze degli amici: "Oggi sposo io"

A distanza di otto giorni dalle nozze con il compagno Riccardo Mannino, Alberto Matano è stato nuovamente protagonista di un matrimonio, ma stavolta con l'importante ruolo di officiante. Sorridente nell'elegantissimo completo blu arricchito dalla fascia tricolore, il giornalista ha condiviso due immagini della celebrazione avvenuta presso il Comune di Roma e che ha reso marito e moglie la coppia di amici seduta davanti a lui.

"Oggi sposo io" ha scritto il conduttore de La Vita in Diretta a corredo delle foto postate su Instagram con gli hashtag #sposi #amici #amore, chiaro riferimento al rito che sabato 11 giugno ha suggellato il legame con l'avvocato cassazionista al suo fianco da 15 anni. In questo caso ha assunto lui il ruolo che al suo matrimonio è stato affidato a Mara Venier, amica degli sposi che anche in quest'occasione è intervenuta con un cuore per far sentire la sua vicinanza.

Una vicinanza che anche altri personaggi del mondo dello spettacolo invitati alle sue nozze hanno manifestato con un commento lasciato in calce alle foto-ricordo: "Matano sindaco di Roma", scrive Claudio Santamaria; "Ma quanto fascino e classe hai?" osserva Rita Dalla Chiesa.

Il matrimonio di Riccardo Mannino e Alberto Matano

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati a Labico con una cerimonia officiata dall'amica Mara Venier, fautrice della decisione di coronare con le nozze un legame lungo 15 anni. "Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi" ha raccontato Matano ripercorrendo il momento in cui ha deciso di rendere formale il rapporto con il compagno.

Avvocato cassazionista, Riccardo Mannino ha sei anni in più del giornalista. Laureato nel 1990 all'Università La Sapienza, condivide con Matano proprio gli inizi della carriera: lo stesso Alberto, infatti, ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza della capitale, per poi virare verso la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, che gli ha dato parecchie soddisfazioni.