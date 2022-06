"Alberto Matano si sposa": il fidanzato, Mara Venier 'officiante' e tutti i dettagli

Alberto Matano si sposa. La notizia arriva dalle pagine del settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di Gossip di questa settimana, racconta dell'imminente matrimonio del conduttore de La Vita in Diretta con il suo storico compagno. La data delle nozze è indicata tra pochissimo, a luglio per la precisione, e al dettaglio sulle nozze, si aggiunge anche la partecipazione dell'amica Mara Venier nel ruolo importante di officiante della cerimonia.

"Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier" si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini che così parla del progetto di vita del 49enne sempre molto riservato circa il suo privato. "Non amo parlare della mia vita privata - aveva dichiarato anni fa - Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice". Poi a ottobre l'inaspettato coming out durante il programma di Rai 1, come atto di denuncia nei confronti della mancata approvazione del Ddl Zan, ovvero il decreto contro l'omotransfobia bocciato in Senato.

Con chi è fidanzato Alberto Matano?

Alberto Matano ha lasciato il mistero sull'identità della persona con cui da anni divide la sua vita e, sebbene sia molto presente sui social, non ha mai condiviso alcuno scatto di coppia. Ora la notizia delle nozze che farebbe cadere il velo di mistero sull'identità della sua dolce metà. D'altronde la stessa Mara Venier, in occasione di una puntata di Domenica In del 2019, parlò del possibile matrimonio dell'amico. "Matano si sposa ragazzi, mi compro già il cappellino, con la veletta" aveva scherzato la conduttrice. "Vediamo… Quando accadrà dovrai essere lì e sarai la mia testimone", il commento del conduttore; "Io, testimone? Sono felice di essere la vostra testimone! Facciamolo subito non perdiamo tempo", fu la replica di Venier. Poi delle nozze non si è più saputo niente, fino ad oggi, giorno di un'indiscrezione che non aspetta altro se non una conferma.