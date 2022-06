Alberto Matano parla a poche ore dal matrimonio: "La decisione di sposarci, poi la crisi"

E' un giorno importante per Alberto Matano. Dopo 15 anni d'amore il conduttore celebra l'unione civile con il compagno, Riccardo Mannino, fino a pochi giorni fa tenuto sempre lontano dai riflettori. Oggi, invece, i flash sono tutti per loro, felici di formalizzare una relazione che ha cambiato la vita a entrambi.

Matano parla a poche ore dalle nozze e in un'intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere racconta come è maturata questa decisione: "Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi". Qualcosa in lui lo rendeva irrequieto, impedendogli di abbandonarsi alla gioia di un momento del genere: "Ho pensato a tutto quello che ci circondava - continua - alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale".

L'arrivo di Riccardo nella sua vita è stato fondamentale, spiega ancora Matano, che non sopporta parlare di etichette: "All'inizio ho avuto una vita eterosessuale, avevo successo con le ragazze. A 24 anni ho interrotto una storia d'amore. Capivo che dentro di me c'era altro, che dovevo esplorarmi, capirmi. Per dieci anni sono stato irrequieto. Cercavo un'appartenenza - ricorda il conduttore - anche esasperata. Pensavo che mi desse sicurezza. A me invece un'identità chiusa stava stretta. Una mia amica psicoterapeuta un giorno mi ha parlato del continuum psicosessuale come di un punto dove ciascuno di noi si può trovare, che non è mai uguale a quello di un altro. Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un'identità".

Il coming out in famiglia

Nell'intervista Alberto Matano fa diversi passi indietro, dal bullismo di cui è stato vittima a 14 anni fino al coming out con i genitori, altra tappa fondamentale della sua vita: "Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho spento la televisione che stavano vedendo e gli ho detto che volevo parlargli. Quella sera è stata la chiave di risoluzione della mia vita. La svolta della mia vita emotiva interiore è stata proprio quando ho raccontato a loro come stavano le cose. Per loro non è stato semplice, nelle prime ore, accettare tutto questo, lo capisco. Poi da quel momento sono stati sempre al mio fianco, sempre accoglienti, solidali. Ora Riccardo viene vissuto come un quarto figlio". In questo giorno speciale condividere la gioia con loro è la cosa più importante: "Oggi due cose mi fanno davvero felice - rivela - lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento".