"Alberto Matano poco virile", polemiche sulla lettera di una spettatrice. E lui si 'vendica' in diretta

Alberto Matano "poco virile". E' questa l'osservazione mossa da una telespettatrice in una lettera inviata al settimanale Oggi, con l'obiettivo di sottolineare ciò che non gradisce della conduzione del giornalista della Vita in Diretta. Parole rilanciate da Dagospia ma che stanno destando scalpore: su Twitter alcuni utenti sottolineano come la scarsa virilità venga legga erroneamente come un'offesa.

La lettera della signora Rossana S.

"Caro direttore - scrive tale Rossana S - guardo sempre La Vita In Diretta e ho una critica da fare al simpatico Alberto Matano: non mi piace quando punta l’indice a braccio teso verso la telecamera, mi sembra quasi sia rivolto a me e mi sento a disagio. E poi quella mano spesso appoggiata sul fianco: nessuno glielo fa notare che risulta poco virile?".

E Matano va in onda con la mano sul fianco

La missiva è stata appunto rilanciata dal sito diretto da Roberto D'Agostino col titolo 'Matano ci sta sfuggendo di mano - la lettera maliziosa di una lettrice ad Oggi' e le dichiarazioni della signora Rossana hanno fatto presto il giro della rete. A leggerle, molto probabilmente, lo stesso Matano, che proprio ieri ha aperto la puntata del contenitore pomeridiano di Rai Uno proprio tenendo la mano sul fianco: un modo, forse, di replicare all'assurda accusa della spettatrice.

Chi è Alberto Matano, dal Tg1 alla vita privata

Matano, ex mezzobusto del Tg1, è approdato al timone della Vita in diretta l'anno scorso, prima in co-conduzione con Lorella Cuccarini, poi con la conduzione in solitaria di quest'anno. Una new entry apprezzata dal pubblico generalista di Rai Uno, che sta premiando la trasmissione con ottimi ascolti. E con la consacrazione a sex symbol della tv, anche se lui stesso fatica a crederlo: "È una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall'aspetto fisico", ha commentato.

Poco o nulla, invece, è dato sapere del suo privato. Matano non ha fatto mistero di essere fidanzato, ma ha preferito non svelare l'identità della sua dolce metà. "Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante", ha dichiarato a tal proposito. Non ha figli.

La lettere pubblicata dal settimanale Oggi