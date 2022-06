Alberto Matano, ci siamo: ecco le "prove" del matrimonio con Mara Venier

E' tutto pronto per il matrimonio di Alberto Matano, che si celebrerà alla fine della prossima settimana. Motivo per cui il conduttore e la sua officiante, ovvero la collega Mara Venier, si sono recati a Labico, in provincia di Roma, location delle nozze, per cominciare a fare le "prove" del giorno più bello. E' la stessa presentatrice veneta a raccontarlo sui social, attraverso uno scatto in cui si mostra radiosa mentre indossa la fascia tricolore che vestirà nel giorno del "sì". "Prove generali", scrive Mara nella didascalia, ricevendo in cambio una emoticon a forma di cuoricino da parte di Matano.

E' di questa mattina l'ufficializzazione del volto di Riccardo, compagno di Alberto che finora era rimasto nell'ombra. E' stato il settimanale Chi a pubblicare le foto dei futuri sposi mentre, sotto il sole di Roma, raggiungono alcuni amici. Poco o nulla è dato sapere circa il giorno del "sì", che sarà vissuto nella massima riservatezza come è stato vissuto l'amore fino a questo momento. L'anno scorso il coming out e l'annuncio al pubblico: "Quando decideremo di sposarci, condivideremo la nostra gioia con tutti". Quanto invece all'idea di paternità, confidava: "E' tardi per diventare genitori, si è fatta 'una certa' per i figli… ". In passato aveva dichiarato di aver vissuto il desiderio di diventare padre, poi riposto a causa dell'età che andava troppo in là (a settembre compirà 49 anni). Ma l'amore, si sa, stravolge idee e progetti e chissà che dopo le nozze non arrivi anche qualche altra bella sorpresa.