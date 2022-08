Alberto Matano e Riccardo, vacanze da sposati: ecco le prime foto

Messi da parte gli impegni professionali al timone de La Vita in diretta su Rai Uno (che proseguirà a partire da settembre, sempre nella stessa fascia pomeridiana), Alberto Matano si gode quella che è ufficialmente la sua prima estate da uomo sposato. Proprio a giugno l'unione civile con Riccardo Mannino ha messo la cilegina sulla torta di una relazione che andava avanti ormai da anni e che viene finalmente vissuta alla luce del sole. Ed il sole, a giudicare dalle ultime foto, è quello della Spagna, dove la coppia è volata in questi giorni.

"Insieme la Spagna è ancora più bella", scrive Alberto su Instagram, mentre si immortala insieme a Raoul Bova e Rocio Munos Morales, con cui sono in viaggio. Sì perché l'attrice spagnola (nonché prossima madrina del festival di Venezia) è originaria proprio di questa terra e pare stia facendo da Cicerone a tutti e tre. "Io vi adoro", risponde. Prima di questo viaggio, il giornalista ne aveva intrapreso uno in Calabria, dove era tornato per qualche giorno per ritrovare i genitori. E, ancora prima, aveva raggiunto altri amici, ovvero Claudio Santamaria e Francesca Barra, in Puglia.

Un'estate speciale da tenere nel cuore e che merita di essere celebrata, questa per Matano. Il matrimonio con Riccardo è avvenuto a giugno, l'11 giugno precisamente, in mezzo alla natura dell'Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, poche decine di chilometri dal cuore di Roma, un luogo del cuore dei novelli sposi. Avvocato cassazionista, Mannino ha sei anni in più del giornalista e da quindici fa coppi con l'ex mezzobusto del Tg1.

"Sul piano intimo è cambiato tutto - ha raccontato Alberto a due mesi dalle nozze, lasciandosi andare ad insolite confidenze private - Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità".