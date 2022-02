Alberto Matano si sposa: le parole sul compagno e sui figli

Alberto Matano si sposa. Mentre conduce la Vita in diretta, raccontando minuto per minuto quanto avviene nel Belpaese, tra cronaca e costume, la sua, di vita, il giornalista la custodisce gelosamente tra le mura di casa. Ed è per questo che ogni volta che il conduttore "aggiorna" i telespettatori circa il proprio privato, le orecchie si aguzzano e le dichiarazioni fanno il giro della rete. E ne hanno ben donde oggi, visto che il giornalista ha dichiarato di essere pronto a pronunciare il fatidico "sì" di fronte al fidanzato.

Dopo il coming out arrivato a marzo, Matano torna a parlare di sentimenti. I suoi. "Ritengo che sia sano proteggerli - dichiara al Corriere della Sera, in risposta alla giornalista che chiede le ragioni della sua scelta di riservatezza - E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore". Quindi, il giornalista si sbilancia: "Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti".

Insomma, il conduttore lascia intendere, tra le righe, che l'intenzione di sposarsi c'è: "Sì", e aggiunge "magari senza far passare troppo tempo".

Sui figli

Quanto invece all'idea di paternità, confida: "Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta 'una certa' per i figli… ". In passato aveva dichiatato di aver vissuto il desiderio di diventare padre.

Chi è il fidanzato di Alberto Matano?

E' dunque probabile che solamente in occasione delle nozze, quando cioè i fotografi immortaleranno il primo bacio dei neo sposi, conosceremo il volto del fidanzato di Alberto Matano, finora custodito gelosamente al riparo dai riflettori. Sì perché la sua identità continua a restare ignota anche oggi che il giornalista decide di rivelare qualcosa in più circa la loro relazione. Non è dato sapere chi sia, quale lavoro faccia, se appartiene o meno al mondo dello spettacolo.

Il coming out

Risale ormai a circa un anno fa il coming out di Matanao, pronunciato in occasione del naufragio del ddl Zan. Fu allora che Matano si espose, condannando l'omofobia ed alcuni episodi che aveva vissuto nel corso della sua infanzia. In quel momento, il 49enne ha deciso di metterci la faccia: "Davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte". L'orientamento sessuale può condizionare la carriera? "Le categorie sono molto pericolose e certi pregiudizi ci sono sempre, come un rumore di fondo".