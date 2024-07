Estate d'amore per Alberto Matano: le rare foto con il marito

Meritate vacanze. Dopo un'altra stagione al timone de La vita in diretta - che si è confermata anche quest'anno leader della fascia pomeridiana negli ascolti - Alberto Matano si gode finalmente un po' di relax insieme al marito Riccardo Mannino. Prima tappa Pantelleria.

Ogni anno la coppia viene qui a inizio luglio, in un lussuoso resort di proprietà di alcuni amici. Lontani dalla mondanità e al riparo da occhi indiscreti e flash (ma non quelli di Chi, che pubblica le foto), Alberto e Riccardo si rilassano ma soprattutto si godono la bellezza del loro amore a due anni dal matrimonio. Davanti a loro hanno ancora un mese abbondante prima di ritornare ai rispettivi impegni lavorativi e vogliono trascorrere queste settimane dedicandosi totalmente a loro.

Il conduttore sta staccando la spina dalla tv ma non dal suo prossimo libro, che uscirà nei prossimi mesi. In vacanza, infatti, il pc non manca e mentre scrive il marito passa ogni tanto a dargli consigli. Matano sta scrivendo un romanzo d'amore e guardando l'abbraccio che si danno lui e il compagno è impossibile non pensare chi sia la sua fonte di ispirazione.